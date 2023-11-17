Финляндия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Президент Финляндии Саули Ниинистьо одобрил предложение правительства о передаче Украине нового пакета военной помощи. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Финляндии, сообщает Европейская правда.

Это уже 20-й пакет помощи, который Финляндия предоставляет Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хакканена, общая сумма переданной Украине помощи составляет 1,5 миллиарда евро.

Традиционно финское правительство не объявляет содержимое пакетов, а также график и способ их доставки.

Предыдущий пакет помощи Финляндия передавала Украине 11 октября. Его стоимость составляла около 95 миллионов евро.