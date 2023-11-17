В ВСУ объяснили, что усложняет работу военных на левом берегу Херсонщины

Украинские военные закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но боевая работа усложнена из-за плохой погоды. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Там работают разные Силы обороны, разные структурные составляющие, не только морская пехота. Там работают разные подразделения по своему назначению. И работа очень мощная не только с личным присутствием, но и аэроразведка, артиллерия очень многое делают для тех, кто закрепляется на левом берегу, чтобы они имели более или менее обеспеченный покой" , - объяснила спикер.

Вместе с тем она подчеркнула, что нужно помнить, что враг мощно отслеживает в информпространстве все, что касается ситуации на левом берегу.

"Потому что в гибридной войне передача информации - очень важна. То, что предшествовало нашему этому сообщению - это уничтожение врагом на оккупированной территории вышек мобильной связи. Это уничтожение возможности у людей на оккупированных территориях получать правдивую информацию" , – добавила Гуменюк.

По ее словам, после продолжительной боевой работы и информационной компании ВСУ могут выйти на определенный отрытый этап.

При этом Гуменюк подчеркнула, что ухудшение погодных условий усложняет бои. Речь идет как об оккупантах, так и об украинских защитниках. Потому сейчас наши воины пытаются закрепиться на левом берегу.