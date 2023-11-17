Зеленский: Нужно, чтобы вылеты МиГов не парализировали страну

Президент Украины во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего поручил найти решение, чтобы воздушные тревоги из-за вылета самолетов МиГ-31К не останавливали функционирование страны.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Отдельно поручил Министерству обороны, Генштаба и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы" , – говорится в сообщении.

Заседание Ставки президент назвал важным для обеспечения потребностей сил обороны Украины в 2024 году.

В частности, министр обороны Умеров в своем докладе рассказал о потребностях ВСУ в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах – "всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины". Речь также шла о реализации текущих контрактов и заключении новых договоров на поставку как с украинскими, так и зарубежными поставщиками и предприятиями.

Также докладывал министр по стратегической промышленности Камышин о наращивании объемов производства на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь шла и о текущем состоянии и перспективах многолетней ракетной программы Украины, принятой в 2021 году.

Среди прочего на Ставке обсудили ситуацию на фронте. Главком Залужный, командующие Сырский, Тарнавский, Москалев и Содоль говорили о ходе боевых действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях, а также в Херсонской области.