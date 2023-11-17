ОВА: В 160 населенных пунктах Херсонской области запретили продажу алкоголя

В 160 населенных пунктах Херсонской области запретили продажу алкоголя, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях.

"Запрещена продажа алкоголя в Станиславской, Белозерской, Херсонской, Чернобаевской, Музыковской, Дарьевской, Тягинской, Бериславской, Борозенской, Миловской, Новоалександровской громадах, а также селах Новониколаевка, Черешневое, Костырка, Нововознесенское, Добрянка Высокопольской громады и Трифоновка, Нововасильевка Великоалександровской громады.

Ограничение не распространяется на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку".

Прокудин уточнил, что речь идет о 160 населенных пунктах, которые расположены в 30-километровой зоне от реки Днепр.

Кроме того, в Херсон не смогут попасть военные, которые не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины. Исключение - защитники и защитницы, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение.

Также в области усиливают работу по мобилизации и запретили публикацию фото и видео, по которым можно "точно определить место российского прилета".

Прокудин добавил, что на Херсонщине усиливают оборудованием мобильные группы, которые выявляют и уничтожают российские беспилотники.

Кроме того, в одном из населенных пунктов Чернобаевской громады будет создан модульный городок для жителей области, которые потеряли дома.

Решения приняты на заседании Совета обороны Херсонщины.