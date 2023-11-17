Американский штат Айова признал Голодомор геноцидом украинского народа – посол

Американский штат Айова признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Теперь ноябрь там провозглашен месяцем памяти, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Айова издал прокламацию по случаю 90-летия Голодомора и стал 33 штатом США и 8 штатом консульского округа Consulate General of Ukraine in Chicago, признавший Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласивший ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде в Украине" , - сообщила дипломат.

В частности, Маркарова выразила благодарность за солидарность губернатору штата Ким Рейнольдс, а также генконсулу Украины в Чикаго Сергею Коледову и украинской общине за работу по увековечиванию памяти жертв Голодомора.

"Приглашаем всех присоединиться к церемонии памяти жертв Голодомора, которая пройдет в Вашингтоне 25 ноября в 16:30 возле Мемориала жертвам Голодомора" , - подытожила в сообщении посол.

Признание Голодомора геноцидом украинского народа в США

Напомним, что в Конгрессе Соединенных Штатов 7 ноября 2017 представили приуроченный к 85-й годовщине проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Позже комитет Сената США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в частности, права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Также в начале ноября 2023 еще три штата в США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины. Речь идет о Вашингтоне, Мэриленде и Аризоне.

Недавно к этому количеству добавился еще один американский штат - Вайоминг.