Херсонская ОВА: Украина вернула домой еще пятерых незаконно вывезенных детей

Еще пятеро детей, которых россияне незаконно вывезли из Херсона и Донецка, вернули в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Дети дома! Эти слова согревают мое родительское сердце. Я рад, что еще четыре ребенка Херсона с родителями наконец-то на подконтрольной Украине территории. А вместе с ними и мальчик из Донецка" , – говорится в сообщении.

В настоящее время дети вместе с семьями находятся в Киеве. С ними работают медики и психологи.

В целом, по словам Прокудина, в течение 2023 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 156 детей Херсонщины.

Как сообщалось, Украине удалось вернуть еще двоих украинских детей в рамках действий плана Bring Kids Back UA.