Суд ООН обязал Азербайджан гарантировать безопасное возвращение армян в Карабах

Международный суд ООН в пятницу объявил промежуточное решение по иску Армении против Азербайджана, обязав последний гарантировать безопасное возвращение этнических армян в Нагорный Карабах, если они захотят это сделать, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Международный суд ООН указал, что Азербайджан как участник Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должен гарантировать возвращение людей, которые покинули Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желают туда вернуться, "в безопасный, беспрепятственный и быстрый способ".

Тем армянам, которые остались в Карабахе или вернутся туда, Баку должен гарантировать их права и не подвергать "применению силы или запугиванию, которые могут заставить их к бегству", говорится в промежуточном решении.

Суд ООН также обязал Азербайджан гарантировать права на имущество и другие закрепленные в документах права армянскому населению Нагорного Карабаха, а в течение восьми недель – отчитаться о выполнении этого решения.

Напомним, решение связано с запросом Армении о временных мерах, которые Азербайджан обязан выполнить из-за, как утверждает Ереван, дискриминации армянского населения Карабаха.

28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, по которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года. Этому предшествовала однодневная операция Азербайджана, которая привела к капитуляции так называемых нагорно-карабахских сил.

По состоянию на 2 октября свои дома были вынуждены покинуть более 100 тысяч населения Нагорного Карабаха из 120 тысяч, как его оценивали до боевых действий на прошлой неделе.