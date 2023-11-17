"Укргаздобыча" открыла в Карпатах новые залежи газа: что известно

Государственная "Укргаздобыча" открыла газовую залежь на месторождении в Карпатах, которое считалось истощенным, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится на сайте компании.

Как пояснили в "Укргаздобыче", во время испытания скважина глубиной 1600 м дала рекордный для западного региона приток газа за последние 20 лет - более 200 тысяч м³ в сутки.

Рекордные показатели газодобычи были достигнуты благодаря использованию современных технологий, в частности бурового станка "Иван Богун".

"Западный регион имеет большой потенциал для открытия новых залежей углеводородов, который подтверждается результатами соседних стран. Сейчас мы усиливаем деятельность в этом регионе, в частности по внедрению новых технологий и привлечению инвестиций" , - рассказал исполняющий обязанности генерального директора компании Олег Толмачев.

Скважину для бурения закладывали по результатам интерпретации новых данных ранее проведенных сейсморазведочных 3D-исследований.

Теперь специалисты компании работают над расширением технологических возможностей наземной инфраструктуры для увеличения производительности скважины.