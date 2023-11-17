СМИ: В Финляндии готовят законопроект о полном закрытии границы с РФ

Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении MTV3.

По информации издания, такой законопроект разрабатывают в качестве запасной меры на случай, если число просителей убежища в Финляндии резко увеличится.

Источники журналистов, рассказали, что пока необходимости в такой мере нет. Поэтому Государственный совет Финляндии (правительство) не соберется на дополнительное заседание в эти выходные.

Правительство хочет увидеть, как закрытие четырех пунктов пропуска повлияет на количество лиц, которые просят убежище, прежде чем предпринимать более серьезные меры на границе.

При этом сейчас ситуация на пограничных переходах спокойная, уточняют в MTV3.

Напомним, ранее Финляндия решила закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. Это объяснили большим количеством беженцев, ищущих убежища. Пункты пропуска перестанут работать в ночь с 17 на 18 ноября.