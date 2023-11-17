Шмыгаль: Прошли первый месяц отопительного сезона, ситуация - стабильная

Первый месяц отопительного сезона прошел на стабильных показателях: запасы топлива достаточны, техническое состояние систем удовлетворительное, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы прошли первый месяц отопительного сезона. Ситуация в энергетике стабильная. Дефицита электроэнергии сейчас нет. Отопительный сезон стартовал во всех регионах" , - подчеркнул глава правительства в ходе заседания Кабмина.

По словам Шмыгаля, Украина полностью обеспечила себя необходимым количеством энергоресурсов.

"В наших хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа. Запасы угля на складах - 1,1 млн тонн" , - сказал премьер.

Продолжаются ремонты и защита ключевых узлов энергосистемы.

"Уже удалось восстановить почти 1,9 ГВт генерирующих мощностей. До конца года планируется восстановить еще 1,3 ГВт дополнительной мощности" , - рассказал Шмыгаль.

Также, по его словам, проведена огромная работа по восстановлению сетей, защиты подстанций и другого критического оборудования.

"На сегодня восстановлено 445 объектов теплоснабжения. Это котельные, центральные тепловые пункты, ТЭЦ" , - подчеркнул глава правительства.

Продолжается также активная работа с партнерами в вопросах защиты энергетики.

"Есть новые поставки систем ПВО, которые усилят защиту энергообъектов" , - анонсировал премьер.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к ударам по энергетике. Об этом 17 ноября он заявил в интервью зарубежным СМИ.

По его мнению, в этом году Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году. Несмотря на все это, зимний период для украинцев будет сложным.

"Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой... С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем прошлой зимой" , - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас россияне накапливают ракеты и готовятся к нанесению массовых ударов по энергетической системе Украины.