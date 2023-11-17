Зеленский: Уровень ПВО позволяет не останавливать страну во время взлета МиГов
Президент Владимир Зеленский 17 ноября сообщил, что уровень ПВО в Украине позволяет осовременить реагирование на взлет носителей "кинджалов" – без ненужных остановок страны, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского 17 ноября.
"Дал сегодня отдельное поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "кинджалов", которые останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги.
Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов людей. Я ожидаю соответствующих предложений".
Что предшествовало:
- В Воздушных силах связывают длительное пребывание российских истребителей МиГ-31К в воздухе в последнее время с отработкой дозаправки в воздухе.
- Из-за того, что от длительных воздушных тревог страдают бизнес, экономика, не работают сервисы, дети не ходят в школу, снова поднялся вопрос о целесообразности объявлять воздушную тревогу.
- В Воздушных силах отметили, что решение о том, отменять ли воздушную тревогу на время длительных полетов российских истребителей МиГ-31К, может принять исключительно высшее руководство государства, в то же время угроза ракетных ударов "Кинжалами" остается реальной.
- Спикер ВС полковник Юрий Игнат объяснял: при угрозе применения баллистического вооружения объявляется тревога в тех или иных регионах, куда может достичь баллистика. МиГ-31К (запущенная с него аэробаллистическая ракета "Кинжал") может достать в любую точку нашего государства.
- Ранее в пятницу на заседании Ставки верховного главнокомандующего Зеленский дал поручение разработать решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны.