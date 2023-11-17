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В ряде областей Украины объявлена тревога: предупреждают об атаке дронов

В ряде областей Украины объявлена тревога: предупреждают об атаке дронов
Фото: Минобороны Украины

Сигнал воздушной тревоги объявлен в южных, восточных и центральных областях Украины. Местных предупреждают об атаке беспилотников, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Воздушные силы и карта воздушных тревог.

Тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Местных просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.

"Группа вражеских дронов движется с юго-востока в направлении Павлограда (курс может меняться)", - сообщили в воздушных силах.

Позже в ВС сообщили, что беспилотники двигаются в сторону Харьковской области.

В ряде областей объявлена тревога. Предупреждают об атаке дронов

Ночные обстрелы Украины

В ночь на 16 ноября в Харьковской области раздались взрывы. Воздушные Силы ВСУ объявили ракетную опасность.

По данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Там слышали не менее семи взрывов. Пока подробной информации о последствиях атаки нет. Но власти подчеркивают, что раненых нет.

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