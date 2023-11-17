В ряде областей Украины объявлена тревога: предупреждают об атаке дронов
Сигнал воздушной тревоги объявлен в южных, восточных и центральных областях Украины. Местных предупреждают об атаке беспилотников, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают Воздушные силы и карта воздушных тревог.
Тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Местных просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.
"Группа вражеских дронов движется с юго-востока в направлении Павлограда (курс может меняться)", - сообщили в воздушных силах.
Позже в ВС сообщили, что беспилотники двигаются в сторону Харьковской области.
Ночные обстрелы Украины
В ночь на 16 ноября в Харьковской области раздались взрывы. Воздушные Силы ВСУ объявили ракетную опасность.
По данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Там слышали не менее семи взрывов. Пока подробной информации о последствиях атаки нет. Но власти подчеркивают, что раненых нет.