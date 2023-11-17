Генштаб: Силы обороны на Левом берегу Херсонщины отразили 6 вражеских атак

Генштаб ВСУ вечером 17 ноября сообщил, что на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, отразили 6 атак врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 17 ноября.

"На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении благодаря мужеству и профессиональности украинских морских пехотинцев во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Силы обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, отразили 6 атак врага, проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма".

За сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения. Враг нанес 1 ракетный и 24 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 6 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 пункту управления и 1 составу боеприпасов противника.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Купянска Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Васюковки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненькой Донецкой области, где Силами обороны отбито 17 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 18 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.