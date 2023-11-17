Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины
Президент Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента
Причина увольнения не указана. Тарасовский занимал должность заместителя председателя СВР Украины с 21 января 2022 года.
Напомним, 3 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский принял решение сменить командующего Сил специальных операций ВСУ.