США ввели новые экспортные ограничения против компаний из России
Соединенные Штаты Америки решили усилить экспортные ограничения против России. Санкции ввели из-за поставок электроники, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит документ Минторга США.
Отмечается, что ограничения ввели против таких компаний:
- Novax Group;
- Si2 Microsystems Private Limited.
Novax Group связывают с Россией, Венесуэлой, Панамой и Коста-Рикой.
А Si2 Microsystems Private Limited, по информации США, оказывала поддержку российской военной и оборонной промышленности.
Вашингтон считает, что компания поставляла произведенные в США микросхемы покупателям, связанным с российским оборонным сектором. Экспортные ограничения накладывают на поставщиков необходимость получать специальные разрешения на экспорт от Минторговли США.
Санкции США против России
США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, которые необходимы для производства электроники.
В октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.
В начале ноября США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали банки, разработчики "Ланцетов" и члены правительства РФ.