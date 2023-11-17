Белый дом раскрыл детали оборонной конференции Украины и США

Двухдневная украинско-американская конференция по вопросам оборонно-промышленной сферы состоится 6-7 декабря в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

По словам Уотсон, в конференции примут участие представители американской и украинской промышленности и правительства, чтобы "изучить возможности совместного производства и другого промышленного сотрудничества в Украине".

"Конференция является частью усилий правительства США, направленных на значительное увеличение производства вооружений для поддержки борьбы Украины за свободу и безопасность", – добавила представительница Белого дома.

Она указала, что на конференции планируется участие представителей Совета нацбезопасности, Министерства торговли, Пентагона и Государственного департамента США, а также Офиса президента, Минобороны, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства иностранных дел Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отдельно отметил, что конференция будет называться DFNC1: US Edition и станет продолжением Форума оборонных индустрий, который проходил в Киеве в конце сентября.

На Форуме президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома. В ноябре от призвал усилить сотрудничество оборонных индустрий стран Европейского Союза и стран, которые хотят стать членами ЕС.