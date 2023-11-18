Bloomberg: Конгресс сможет принять новую помощь для Украины только в середине декабря

Одобрение новой помощи США для Украины может затянуться до середины декабря, или дольше, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Это ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать поток оружия, которое, как и администрация Байдена, так и украинское правительство, считают жизненно важным.

Сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за большой пакет помощи, который является оторванным от обязательных законопроектов, которые бы побуждали к быстрым действиям.

Быстрее всего Конгресс сможет завершить переговоры и принять новую помощь Украине в середине декабря, почти два месяца после того, как президент Джо Байден впервые запросил 61 миллиард долларов для Украины.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи Украине вместе с пограничными потребностями США, за которые они смогут проголосовать после Дня благодарения и возвращения в Вашингтон.

Крис Кунс, демократ от Делавэра, который имеет тесные связи с Байденом, сказал, что "нам нужно заставить себя вести переговоры в течение следующей недели. У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы".

По его словам, Конгресс должен действовать "по графику, который имеет значение".

Предыстория: