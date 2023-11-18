ISW: Российские войска продвинулись под Авдеевкой и возле Урожайного

Российские войска 17 ноября вели наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление, кроме этого подтверждено наступление российских войск к востоку от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Опубликованные 16 ноября кадры, которые ISW геолоцировал, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Керамика (14 км к северо-востоку от Авдеевки), Степного и Авдеевки, к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Тоненького (6 км к западу от Авдеевки).

Российский военный блогер утверждал, что российские силы неудачно атаковали вблизи Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).

16 и 17 ноября российские источники утверждали, что бои продолжаются к югу от Северного (6 км к западу от Авдеевки); к северу от Красногоровки в направлении Новокалиново; вблизи Степного, Северного, промзоны и Авдеевского коксохимического завода.

Российский блогер признал, что российским войскам все еще предстоит захватить большие территории, некоторые из которых сильно укреплены.

Российские войска 17 ноября продолжили ограниченные наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 ноября, показывают, что российские войска продвинулись на восток от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки). В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели неудачный штурм вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Украинские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление 17 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что украинские войска продвигались на юго-восток от Южного (24 км к юго-западу от Бахмута).

17 ноября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и осуществили незначительное подтвержденное продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 16 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись на юго-запад от Роботино.

Российские военные блогеры утверждали, что российские силы отбили небольшие атаки украинской пехоты вблизи Роботино и Вербового (9 км к востоку от Роботино).

Российские источники утверждали, что 17 ноября украинские войска продолжали наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российские военные блогеры утверждали, что продолжаются бои возле Пойма (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от г. Херсона и 3 км от р. Днепр), и Крынки (30 км к северо-востоку от г. Херсона и 2 км от р. Днепр).

Российские источники также утверждали, что украинские силы сохраняют позиции в центре Крынок, по их информации по состоянию на 16 ноября украинские войска контролируют 10 квадратных километров территории под Крынками.

Ключевые выводы ISW за 17 ноября: