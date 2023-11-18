ISW: Российские войска продвинулись под Авдеевкой и возле Урожайного
Российские войска 17 ноября вели наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление, кроме этого подтверждено наступление российских войск к востоку от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Опубликованные 16 ноября кадры, которые ISW геолоцировал, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Керамика (14 км к северо-востоку от Авдеевки), Степного и Авдеевки, к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Тоненького (6 км к западу от Авдеевки).
Российский военный блогер утверждал, что российские силы неудачно атаковали вблизи Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).
16 и 17 ноября российские источники утверждали, что бои продолжаются к югу от Северного (6 км к западу от Авдеевки); к северу от Красногоровки в направлении Новокалиново; вблизи Степного, Северного, промзоны и Авдеевского коксохимического завода.
Российский блогер признал, что российским войскам все еще предстоит захватить большие территории, некоторые из которых сильно укреплены.
Российские войска 17 ноября продолжили ограниченные наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 ноября, показывают, что российские войска продвинулись на восток от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки). В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели неудачный штурм вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).
Украинские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление 17 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что украинские войска продвигались на юго-восток от Южного (24 км к юго-западу от Бахмута).
17 ноября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и осуществили незначительное подтвержденное продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 16 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись на юго-запад от Роботино.
Российские военные блогеры утверждали, что российские силы отбили небольшие атаки украинской пехоты вблизи Роботино и Вербового (9 км к востоку от Роботино).
Российские источники утверждали, что 17 ноября украинские войска продолжали наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
Российские военные блогеры утверждали, что продолжаются бои возле Пойма (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от г. Херсона и 3 км от р. Днепр), и Крынки (30 км к северо-востоку от г. Херсона и 2 км от р. Днепр).
Российские источники также утверждали, что украинские силы сохраняют позиции в центре Крынок, по их информации по состоянию на 16 ноября украинские войска контролируют 10 квадратных километров территории под Крынками.
Ключевые выводы ISW за 17 ноября:
- Украинские официальные лица заявили, что украинские войска создали плацдармы на восточном (левом) берегу Херсонской области и проводят наземные операции, направленные на вытеснение российских войск из зоны действия артиллерии западного (правого) берега Днепра.
- Похоже, российские войска применяют уроки, усвоенные в Запорожской области, к текущим российским оборонительным операциям в Херсонской области.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские силы понесли потери примерно в одну бригаду с тех пор, как украинские силы начали наземную операцию на восточном берегу Херсонской области 17 октября, якобы заставив российские силы перебросить боевую силу из других частей Украины в Херсонскую область.
- Российские войска в ночь с 16 на 17 ноября нанесли серии ракетно-беспилотных ударов по Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война Израиля и ХАМАС негативно повлияла на поставки снарядов Украине.
- Президент России Владимир Путин и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытались отвергнуть критику российского правительства в отношении войны в Украине и призвали граждан России к самоцензуре.
- Российские власти 16 ноября задержали нескольких сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) за получение взятки в пять миллиардов рублей ($55,6 млн) в связи с закрытием дела о коррупции.
- Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области и продвигались на отдельных участках фронта.
- Министерство обороны Соединенного Королевства (МО Великобритании) 17 ноября сообщило, что российские военные, вероятно, используют обновленные самолеты наблюдения из-за беспокойства относительно размещения Украиной боевых самолетов, предоставленных Западом.
- Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (Yale HRL) 16 ноября сообщила, что с 24 февраля 2022 года власти России и Беларуси принудительно депортировали по меньшей мере 2442 украинских детей в возрасте от шести до 17 лет в Беларусь через Россию.