КГВА: На подступах к Киеву ПВО сбила все ударные дроны
Силы и средства ПВО уничтожили все воздушные цели на подступах к Киеву, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.
По информации местных властей, было поражено почти десяток ударных беспилотников "Шахед".
По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений.
Напомним, в ночь на 18 ноября в Украине была объявлена воздушная тревога: залетело несколько групп ударных беспилотников. Они атаковали Киев и область, Одесскую и Хмельницкую области. Части из них удалось долететь до Ровенской области. Атаку удалось отбить в 2.27.
Также в ночь на субботу в Киеве работала противовоздушная оборона.