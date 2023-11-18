КГВА: Силы ПВО уничтожили все ударные дроны на подступах к Киеву

Силы и средства ПВО уничтожили все воздушные цели на подступах к Киеву, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.

По информации местных властей, было поражено почти десяток ударных беспилотников "Шахед".

По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений.

Напомним, в ночь на 18 ноября в Украине была объявлена воздушная тревога: залетело несколько групп ударных беспилотников. Они атаковали Киев и область, Одесскую и Хмельницкую области. Части из них удалось долететь до Ровенской области. Атаку удалось отбить в 2.27.

Также в ночь на субботу в Киеве работала противовоздушная оборона.