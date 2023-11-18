Россияне применили в Украине новый дрон-камикадзе "Скальпель": что известно

Российские войска начали использовать в войне против Украины новый дрон-камикадзе "Скальпель", сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет российский ТАСС.

Разработка дрона принадлежит конструкторскому бюро "Восток".

"Мы начали мелкосерийное производство платформы "Скальпель", на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено. На данный момент российским войскам поставлена одна партия "Скальпелей" в количестве 15 изделий" , - отметил собеседник агентства.

Характеристики дрона "Скальпель"

Российский беспилотный летательный аппарат одноразового применения, предназначенный для поражения наземных целей

Дрон подходит под большинство боеприпасов, используемых российскими войсками, масса полезной нагрузки составляет 5 кг

Взлетная масса дрона до 10,5 кг, развивает крейсерскую скорость до 120 км/ч, дальность полета до 40 км. Аппарат может летать 2 часа, а запускают его с катапульты.

Использование дронов Россией в войне против Украины

Российские войска активно используют дроны. В основном они пользуются иранскими "Шахедами", а также отечественными разработками.