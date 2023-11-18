Генштаб: ВСУ закрепляются на левобережье Днепра и южнее Бахмута

За последние сутки Силы обороны на левобережье Днепра отбили 12 атак врага и закрепляются на занятых рубежах, а также наносят огневое поражение оккупантам. Кроме этого, украинские военные штурмуют южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 37 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной уничтожено 9 ударных БпЛА. Кроме того, сегодня ночью враг нанес очередной авиационный удар по нашей стране. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Авиационным ударам подверглись: Харьковская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 4 атаки.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия севернее Серебрянки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 11 атак оккупантов в районах Васюковки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов у Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 23 атаки.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 21 атаку.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия неподалеку Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отражено 3 атаки.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отбили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и склад боеприпасов противника.