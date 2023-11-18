Украину атаковало несколько волн "Шахедов": ПВО сбила 29 из 38 дронов

В ночь на 18 ноября Украину атаковало несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed", Воздушные силы сбили 29 из 38 ударных дронов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"С 20 часов 17-го по 04 часа 18 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск -РФ) ударными БпЛА типа "Shahed".

Сообщается, что всего было зафиксировано пуски 38 ударных беспилотников.

Воздушники уточнили, что "Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

В результате противовоздушного боя было уничтожено 29 ударных БпЛА.