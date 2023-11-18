На Одесчине дрон попал в объект энергетической инфраструктуры: есть раненый

В результате ночной атаки ударными дронами в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры, один сотрудник получил ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Силы обороны юга в Telegram.

"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован".

Сообщается, что ночью южные регионы были атакованы регионы беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136".

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 8: Николаевская область - 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях.

Что предшествовало: В ночь на 18 ноября Украину атаковало несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed", Воздушные силы сбили 29 из 38 ударных дронов.