Блокировка польской границы: количество грузовиков продолжает увеличиваться

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей скопилось около 2,8 тысячи грузовиков, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на утро в очередях скопилось около 2 800 грузовых транспортных средств. Видим определенное увеличение даже по сравнению с предыдущим днем. Больше всего в пункте пропуска Краковец, это где-то 1200 грузовиков, в пункте пропуска Ягодин — 1 100 грузовиков, и напротив Рава0-Руской " , — сказал Демченко.

Эти три направления фактически заблокированы, то всего по несколько грузовиков в час пропускают через границу. Перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей и на других пунктах пропуска. В частности, на пункте пропуска Шегини, где находятся около 1200 грузовиков.

"Надеемся, что эта ситуация решится как можно скорее, но помним, что участники акции отмечали, что их действия будут длительными, как минимум до конца года. Пока что предпринимаемые Украиной действия это, в том числе и переговоры, чтобы найти компромисс, польская сторона не идет на это" , — подчеркнул Демченко.

Он отметил, что автобусы и легковые транспортные средства могут свободно пересекать границу и для них движение не блокируется.