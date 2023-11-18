На авдеевском направлении силы обороны крепко держат оборону – Тарнавский

Командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверяет, что на авдеевском направлении силы обороны крепко держат оборону, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Тарнавский в Telegram.

"На таврийском направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела. Наши воины стойко держат оборону на авдеевском направлении".

По словам командующего, общие потери врага на этом направлении составили 456 человек. Один оккупант сдался в плен.

Также защитники уничтожили 19 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистемы, 12 БпЛА, 1 единицу спецтехники. Еще 16 единиц военной техники врага повреждены.

"В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении" , - отметил командующий.

Что предшествовало: За прошедшие сутки Вооруженные силы уничтожили 620 оккупантов, таким образом общие потери российских захватчиков достигли 317 380 военных.