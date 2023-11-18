Россия пообещала Праге ответить на замораживание своего госимущества в Чехии

Министерство иностранных дел России в пятницу, 17 ноября, вызвало временного поверенного в делах Чехии Иржи Чистецкого в связи с решением Праги заморозить российские государственные активы на чешской территории, сообщает Европейская правда.

Об этом в субботу объявил российский МИД.

МИД России рассказал чешскому дипломату о "решительном протесте" из-за замораживания российских государственных активов и санкций против федерального предприятия "Госзагрансобственность". В типичном для себя ключе упомянули и о "правовом произволе" Чехии.

"С целью защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в частности сделает соответствующие шаги в отношении чешских имущественных активов в России", – анонсировала Москва.

Как сообщалось, правительство Чехии в среду поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов России на чешской территории.

Также он объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента РФ "Госзагрансобственность".

Ранее, комментируя заявления российской стороны о возможных ответных мерах, чешский министр иностранных дел Ян Липавский подчеркнул, что они не будут проблемой.