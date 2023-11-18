Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юрлиц

Президент Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", сообщает Украинская правда.

Об этом говорят указы президента №758/2023, №759/2023﻿.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие этими указами, возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В санкционном списке, в частности, фамилии Дмитрия Саблина, Дмитрия Святаша, Дмитрия Табачника, Юрия Кота, Николая Азарова, Сергея Аксенова, Олега Царева.

В другом приложении к решению СНБО, подписанного президентом, указано еще 100 физических лиц. Кроме того, санкционный список насчитывает 37 юридических лиц.

Санкции вводятся соответственно на 5 и 10 лет.

Что предшествовало: В марте 2023 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.