Нацполиция: В Запорожской области от ракетных ударов погибли два спасателя

Россияне в субботу 18 ноября нанесли ракетные удары по Камышеваской общине Запорожской области, в результате чего погибли 2 сотрудника ГСЧС, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Нацполиция в Telegram.

"В Запорожье россияне нанесли три ракетных удара по Камышеваской общине, есть погибшие и раненые: полиция документирует последствия военного преступления РФ".

Сообщается, что захватчики дважды атаковали ракетами, тип которых устанавливается, мирный населенный пункт.

Вследствие первых двух попаданий ранения получили четверо местных жителей, произошло возгорание жилого дома.

Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, россияне совершили повторный обстрел.

В результате последнего обстрела погибли двое сотрудников ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения различной степени тяжести.