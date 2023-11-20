Переговоры об освобождении заложников в Секторе Газа на "деликатном этапе" – США

Переговоры об освобождении более 200 заложников, которых экстремисты удерживают в Газе, "достигли очень деликатного этапа".﻿﻿ Об этом заявил заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер.﻿﻿, сообщает Украинская правда.

"Эти переговоры явно достигли очень чувствительного этапа. Мы следим за этим ежеминутно, ежечасно, ежечасно и уже несколько недель. И это невероятно высокий приоритет для всех нас в администрации (президента США - ред.), включая президента (Джо Байдена - ред.)" , – сказал он.

"Некоторые разногласия сейчас уменьшились. Некоторые из вопросов, которые были противоречивыми, теперь решены. Но мы не закончили – соглашения еще нет. И я думаю, что было бы преждевременно делать вывод, что это неизбежно, учитывая, насколько близко мы подходили к этому в прошлом" , – добавил Файнер.

На фоне новых сообщений о том, что соглашение об освобождении большого количества пленных в обмен на потенциальную многодневную паузу в боевых действиях, Файнер заявил, что "значительный прогресс" был достигнут уже в эти выходные.

Но он предупредил, что работа не завершена.

Отвечая на вопрос о том, сколько заложников может быть освобождено, Файнер сказал: "Безусловно, больше, чем десятки". Он также добавил, что хотя США "не имеют полной ясности" относительно состояния заложников, официальные лица считают, что большинство из них, "даже подавляющее большинство", все еще живы.

Чтобы способствовать их освобождению, заявил Файнер, США будут открыты для "гораздо более длительного периода паузы", но не прекращения огня.

"Это также значительно облегчило бы доставку гуманитарной помощи в Газу, а также распределение этой помощи по всей территории Газы" , – сказал Файнер.

Он подчеркнул, что США считают, что прекращение огня сейчас также не является приемлемым, поскольку ХАМАС хочет продолжать нападать на Израиль.

По его словам, Израиль обязан защищать гражданское население даже при самых сложных обстоятельствах.