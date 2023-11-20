Премьер Катара: Израиль и ХАМАС близки к сделке об освобождении заложников

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани убежден, что стороны достаточно близки к достижению соглашения об освобождении пленных, похищенных ХАМАСом во время атаки на Израиль, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Премьер Катара обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем соглашение об освобождении заложников, похищенных ХАМАС.

Катарский лидер рассказал, что в переговорах время от времени в течение последних нескольких недель происходили взлеты и падения и остались лишь "незначительные" практические вопросы. Он выразил уверенность, что стороны достаточно близки к достижению договоренностей.

"Проблемы, с которыми сталкивается соглашение, только практические, материально-технические и логистические. Теперь я более уверен, что мы достаточно близки к достижению соглашения, которое сможет безопасно вернуть людей домой" , - заявил Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани.

Стоит отметить, что ХАМАС за все время с начала войны отпустил только четырех заложников – двух американцев и двух израильтян. Тогда Катар выступал посредником на переговорах.