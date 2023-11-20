Иран удовлетворен тем, как его боевики дестабилизировали ситуацию в Израиле – ISW

Министр обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Гараи Аштиани заявил, что "Ось сопротивления" (общее название боевиков, аффилированных с Ираном) успешно дестабилизировала и изолировала Израиль после нападения ХАМАС.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Аштиани утверждал, что нападение на мечеть Аль-Аксу уменьшило миграцию евреев в Израиль и внутри Израиля, создав экономический, политический и кризис безопасности для страны. Он также заявил, что война вызвала антиизраильские настроения по всему миру и подорвала доверие к израильскому правительству.

Аштиани наконец-то отметил, что неудачи израильской армии и разведки после 7 октября дают уроки для будущих действий против него. Иранские государственные СМИ широко распространили сообщения Аштиани.

"Это заявление согласовывается с оценкой ISW о том, что ХАМАС пытается продолжить свою войну против Израиля, чтобы дать себе время заручиться поддержкой своих иностранных партнеров и международных игроков" , - заявили аналитики.

В ISW также отметили, что заявление Аштиани согласуется с большой стратегической целью Ирана международной изоляции и окончательного уничтожения израильского государства.

"Заявление Аштиани заслуживает особого внимания ввиду его позиции в иранском режиме. Ранее Аштиани занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил с 2019 по 2021 годы, прежде чем стать министром обороны. Должность министра обороны часто является ступенью к все более в Иране. Многочисленные иранские министры обороны позже служили личными советниками верховного лидера" , - объяснили в ISW.

Участие Ирана в войне Израиля и ХАМАС

С первых дней боевых действий в США заявляли, что Иран является соучастником войны. Он тренировал боевиков ХАМАС, а затем его прокси (такие как, например, "Хезболла") атаковали Израиля или американские базы, дестабилизируя ситуацию в регионе.

Сам Иран отрицает свое участие, а недавно верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил лидеру ХАМАС Исмаилу Гании, что его страна не будет вступать в войну против Израиля от имени ХАМАС.