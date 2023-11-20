ISW: Силы обороны контратаковали под Авдеевкой и продвинулись вперед
Проанализированные данные экспертами Института изучения войны (ISW) указывают на то, что украинские войска контратаковали под Авдеевкой и 19 ноября продвинулись вперед, сообщает Украинская правда.
В обзоре отмечают, что украинские и российские войска продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, вероятно, будет продолжать замедлять темпы боевых действий до наступления зимних условий.
Аналитики указывают на то, что Силы обороны контратаковали под Авдеевкой и 19 ноября осуществили подтвержденное продвижение вперед.
Геолокационные данные, опубликованные 19 ноября, указывают на то, что украинские силы продвинулись вперед возле железной дороги к юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).
Российский "военкор" утверждал, что украинские силы отбили позиции у железной дороги возле Степного и контратаковали возле Авдеевского коксохимического завода.
При этом, говорится в отчете, российские войска проводили наступательные операции под Авдеевкой, но не добились никаких подтвержденных успехов 19 ноября.
Российские "военкоры" утверждали 18 и 19 ноября, что российские войска продвинулись в районе промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и железной дороги к западу и северо-западу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).
Кроме того, российский "военкор" заявил 19 ноября, что элементы российской 114-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") и подразделения "Шторм-С" продвинулись вперед возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки, но позже отказался от этого заявления после того, как другие российские источники опровергли это утверждение.
Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к югу от Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки), а также вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Авдеевки.
Вместе с тем, российские источники утверждали, что 18 и 19 ноября оккупанты атаковали вблизи Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки) и Северного; к западу от Красногоровки; к югу от террикона к северо-западу от Авдеевки; к востоку от коксохимического завода; в направлении Новокалиново; и из промзоны к юго-востоку от Авдеевки.
Также российские источники утверждали, что 18 и 19 ноября боевые действия ведутся в районе промзоны, коксохимического завода, а также в районе села Степное.
Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил 19 ноября, что количество российских дезертиров и военнослужащих, которые отказываются вести наступательные операции, растет, что заставляет российское командование применять физическую силу и заградительные отряды, чтобы подтолкнуть российские войска к бою.
Штупун добавил, что российские войска понесли большие потери под Авдеевкой и вынуждены использовать мобилизованный личный состав и призывников из числа военнослужащих-срочников.
Ключевые выводы ISW за 19 ноября
- Украинские и российские войска продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, вероятно, и в дальнейшем будет замедлять темпы боевых действий, пока не наступят зимние условия.
- В ночь с 18 на 19 ноября российские войска совершили очередную серию ударов с беспилотников, главным образом по Киевской, Полтавской и Черкасской областям.
- Бывший лидер боевиков на Донбассе, экс-кадровый ГРУшник РФ Игорь Гиркин официально объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в России в 2024 году, несмотря на свое заключение.
- Министерство обороны России может ввести цензуру в отношении нерегулярных российских вооруженных формирований в рамках своих усилий по их формализации и установлению большего контроля над российским информационным пространством.
- Украинские официальные лица объявили 19 ноября, что Богдан Ермохин, украинец-подросток, которого российские власти принудительно депортировали из оккупированного Мариуполя в Россию и пытались призвать в армию, вернулся в Украину.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области, и, по сообщениям, 19 ноября продвинулись вперед на некоторых участках.
- Региональные власти РФ продолжают опасаться возникновения локальных протестов в ответ на отказ российских военных вернуть часть мобилизованных с передовой.
- Оккупационные власти продолжают прививать украинским детям в оккупированной Украине российскую национальную и культурную идентичность.