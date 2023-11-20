Почти 50 журналистов погибли с начала войны Израиля и ХАМАСа

За время войны Израиля против ХАМАСа погибли по меньшей мере 48 журналистов и сотрудников СМИ.﻿ Об этом заявили в Комитете защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

По данным организации 43 из них являются палестинцами, 4 - израильтянами и 1 - ливанец. Еще 9 журналистов получили ранения, 3 числятся пропавшими без вести, а еще 13 арестовали.

"Журналисты в Газе сталкиваются с особо высокими рисками, поскольку они пытаются освещать конфликт во время израильского наземного нападения, включая разрушительные израильские авиаудары, нарушенную связь, дефицит поставок и длительные отключения электроэнергии" , – отмечает CPJ.

В комитете отметили, что больше всего журналистов погибли в первый день войны - шестеро. А 18 ноября погибли пятеро.