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Курс валют НБУ на 20 ноября

Курс валют НБУ на 20 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 20 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 19 ноября, снизился до отметки 36.14 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 39.26 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 4.05 за 10 рублей.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 44.92 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп. до 40.71 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 8.97 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.139400 --0.11
EUR Евро 39.258200 --0.047
RUB Рубль 0.404910 --0.001
GBP Фунт стерлингов 44.917700 +0.004
CHF Швейцарский франк 40.711300 --0.023
PLN Польский злотый 8.970900 --0.027

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