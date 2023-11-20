Курс валют НБУ на 20 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 20 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 19 ноября, снизился до отметки 36.14 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 39.26 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 4.05 за 10 рублей.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 44.92 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 2 коп. до 40.71 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 8.97 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.139400
|EUR
|Евро
|39.258200
|RUB
|Рубль
|0.404910
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.917700
|CHF
|Швейцарский франк
|40.711300
|PLN
|Польский злотый
|8.970900