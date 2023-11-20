Польские перевозчики не пропускают через границу гумпомощь – Мининфраструктуры
Польские перевозчики, которые протестуют на границе, несмотря на обещания блокируют и прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает Европейская правда.
"Заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях", – отметил Деркач.
Он отметил, что информацию об этих случаях передают польским коллегам.
"Ждем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", – добавил замминистра.
Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.
6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.
Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.