Польские перевозчики не пропускают через границу гумпомощь – Мининфраструктуры

Польские перевозчики, которые протестуют на границе, несмотря на обещания блокируют и прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает Европейская правда.

"Заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях" , – отметил Деркач.

Он отметил, что информацию об этих случаях передают польским коллегам.

"Ждем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов" , – добавил замминистра.

Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.