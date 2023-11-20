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За сутки Россия потеряла более 600 военных – Генштаб ВСУ

За сутки Россия потеряла более 600 военных – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 640 своих военных, а также 4 танка, 4 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 319 210 (+640) человек,
  • танков − 5 439 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 10 168 (+2) ед,
  • артиллерийских систем − 7 748 (+4) ед,
  • РСЗО − 899 (+1) ед,
  • средств ПВО − 588 (+0) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 764 (+9) ед,
  • крылатых ракет − 1 563 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 127 (+7) ед,
  • специальной техники – 1 097 (+1) ед.

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