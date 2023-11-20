За сутки Россия потеряла более 600 военных – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 640 своих военных, а также 4 танка, 4 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 319 210 (+640) человек,
- танков − 5 439 (+4) ед,
- боевых бронированных машин − 10 168 (+2) ед,
- артиллерийских систем − 7 748 (+4) ед,
- РСЗО − 899 (+1) ед,
- средств ПВО − 588 (+0) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 764 (+9) ед,
- крылатых ракет − 1 563 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 127 (+7) ед,
- специальной техники – 1 097 (+1) ед.