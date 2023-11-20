За сутки Россия потеряла более 600 военных – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 640 своих военных, а также 4 танка, 4 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.23 ориентировочно составили: