Маск отверг обвинения в антисемитизме

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал антисемитский скандал, спровоцировавший рекламный бойкот его социальной сети Х (известной ранее как Twitter), пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

В сообщении Маск отрицал свою причастность к антисемитским высказываниям, а все обвинения в СМИ назвал фальшивыми.

"Ничто не может быть дальше от истины" , - написал владелец Х.

Он отметил, что желает "всего лучшего человечеству, а также преуспевающего и захватывающего будущего для всех".

Напомним, накануне Илон Маск попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие, остановили свою деятельность в социальной сети Х.

Недавно отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Данные действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения там дезинформации.