В Сенате США хотят одобрить помощь Украине и Израилю к Рождеству – NBC

Лидеры Конгресса США хотят принять новые пакеты военной помощи Украине и Израилю до конца 2023 года. Об этом сказано в материале канала NBC News, сообщает Лига.net.

Журналисты пишут, что лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что лучший путь к написанию законопроекта, который имеет шансы пройти обе палаты и получить подпись президента США Джо Байдена, вероятно, должен исходить из Сената.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер заявил, что предоставление помощи Украине и Израилю будет для него приоритетом в период между Днем благодарения и Рождеством (с 23 ноября по 25 декабря).

"Я знаю, что обе стороны искренне заботятся об одобрении помощи Израилю и Украине и помощи мирным жителям в секторе Газа. Я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы начнем работать над этим немедленно" , — сказал Шумер.

Старший помощник Республиканской партии в Сенате заявил, что законопроект должен быть двухпартийным, чтобы иметь шансы быть принятым.

Четыре источника NBC News в Сенате сообщили, что окно между Днем благодарения и Рождеством решающее.