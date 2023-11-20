В Украину прибыл глава Пентагона

В Украину с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он находится в Киеве сегодня, 20 ноября, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Фотографию со столичного вокзала министр обороны Соединенных Штатов опубликовал в соцсети Х. Его встретила в Киеве посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем" , - написал Остин.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Отметим, что глава Минобороны США приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.