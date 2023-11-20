Блокировка границы с Польшей: в очередях почти 3000 грузовиков

Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной в очередях в трех направлениях находятся около 2900 грузовиков. Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"К сожалению, блокировка продолжается на трех направлениях. Напомню, это пункты пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Гребенное". По утрам, по той информации, которую мы имеем от польских коллег, в очередях на территории Польши в направлении Украины находится около 2900 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив Краковца – 1200, напротив Ягодина – это где-то 1100 грузовиков и напротив Равы-Русской – около 600" , - сообщил Демченко.

По его словам, эти данные не полны, ведь другие грузовики могут находиться на определенном расстоянии от границы. Также из-за блокировки этих направлений фиксируется увеличение очередей в других пунктах пропуска. В частности, напротив пункта пропуска "Шегини" находится около 1300 грузовиков и еще совокупно 300 грузовиков напротив пунктов пропуска "Угринов", "Устилуг" и "Смольница".

Спикер также отметил, что по несколько грузовиков в час участники акции пропускают как на направлении выезда из Польши, так и на въезд в Польшу, однако это не решает всех вопросов интенсивности движения, поскольку в Ягодине, к примеру, в сутки пересекало от 1200 до 1300 грузовиков в сутки в обоих направлениях, в направлении пунктов пропуска Краковец и Рава-Русская по 600 грузовиков в обе стороны имели возможность пересекать границу в сутки.

Демченко добавил, что в направлении выезда из Украины действует электронная очередь и физически грузовики не находятся рядом границы.