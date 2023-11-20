В ВМС объяснили, почему этой ночью не было обстрелов
Россия не обстреливала Украину в ночь на понедельник, 20 ноября, из-за разгулявшегося на море шторма, и даже не выводила авиацию. Хотя такая погода и дает украинцам возможность отдохнуть от атак, но создает трудности для гражданского судоходства. Такое мнение высказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"В первую очередь это связано со штормовой погодой. Ситуация в море сейчас была достаточно сложная, шторм достаточно сильный, некоторые суда даже с якорей срывало. Выходить в таких условиях смысла нет, оружие использовать дальнобойное фактически невозможно. Даже авиация не работала, насколько мне известно. Поэтому, соответственно, из-за этого такая спокойная ночь у нас была", - пояснил он.
По его словам, сезон штормов обычно длительный, поэтому это позволит украинцам немного отдохнуть от обстрелов.
"Но сказать, что это хорошо, тоже нельзя, потому что это влияет и на гражданское судоходство. Единственное, что в таких погодных условиях наш враг не может действовать. Это дает возможность немного отдохнуть всем, кто задействован непосредственно к исполнению обязанностей", – сказал Плетенчук.