В ВМС объяснили, почему этой ночью не было обстрелов

Россия не обстреливала Украину в ночь на понедельник, 20 ноября, из-за разгулявшегося на море шторма, и даже не выводила авиацию. Хотя такая погода и дает украинцам возможность отдохнуть от атак, но создает трудности для гражданского судоходства. Такое мнение высказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В первую очередь это связано со штормовой погодой. Ситуация в море сейчас была достаточно сложная, шторм достаточно сильный, некоторые суда даже с якорей срывало. Выходить в таких условиях смысла нет, оружие использовать дальнобойное фактически невозможно. Даже авиация не работала, насколько мне известно. Поэтому, соответственно, из-за этого такая спокойная ночь у нас была" , - пояснил он.

По его словам, сезон штормов обычно длительный, поэтому это позволит украинцам немного отдохнуть от обстрелов.