На границе с Польшей временно не работает пункт пропуска
В пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе временно приостановлены пропускные операции из-за отсутствия электроснабжения. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Польша) пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной Стороной временно приостановлен", - говорится в сообщении ГНСУ.
Пограничники просят граждан учесть эту информацию при пересечении границы.