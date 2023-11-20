На всех подконтрольных Украине АЭС завершили ремонт энергоблоков
Специалисты НАЭК "Энергоатом" завершили плановые ремонты на последнем, девятом атомном блоке украинской АЭС. Теперь на полную мощность работают все энергоблоки, расположенные на подконтрольной Украине территории. Об этом заявили в НАЭК "Энергоатом", сообщает Экономическая правда.
"Масштабная ремонтная кампания на атомных станциях, которая длилась несколько месяцев, завершена еще до начала зимы и морозов. И это очень важно, ведь именно атомная генерация обеспечивает более 55% потребностей страны в электроэнергии. Это наиболее устойчивая и стабильная генерация, позволяющая выстоять нашей энергосистеме прошлой зимой. И уверен: так будет и в этом отопительном сезоне", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Глава ведомства добавил, что специалисты "Энергоатома" совместно с партнерами из компании Westinghouse сделали все возможное, чтобы атомные блоки ВВЭР 440, на которых ранее использовали российское топливо, уже в этом году работали на топливе, производимом на заводе компании в Швеции.