Украина производит десятки тысяч беспилотников в месяц – Федоров

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, в Украине есть конвейерное производство тысяч и даже десятков тысяч "некоторых категорий" дронов.

"Такие вещи мы не можем освещать, находимся на другом этапе развития. Россияне много лет вкладывались в рынок БПЛА, мы начали развивать только год назад. Сейчас у нас рыночная экономика, появляются множество компаний, на дистанции мы сможем не только догнать, но и перегнать РФ" , — сказал Федоров.

Он отметил, что для увеличения выпуска дронов нужны рынок, поддержка Запада, инвестиции и развитие науки.