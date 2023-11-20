Украина производит десятки тысяч беспилотников в месяц – Федоров
Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.
По его словам, в Украине есть конвейерное производство тысяч и даже десятков тысяч "некоторых категорий" дронов.
"Такие вещи мы не можем освещать, находимся на другом этапе развития. Россияне много лет вкладывались в рынок БПЛА, мы начали развивать только год назад. Сейчас у нас рыночная экономика, появляются множество компаний, на дистанции мы сможем не только догнать, но и перегнать РФ", — сказал Федоров.
Он отметил, что для увеличения выпуска дронов нужны рынок, поддержка Запада, инвестиции и развитие науки.
"Все это приведет к увеличению количества беспилотников. Пока рынок взрывается, нам нужно усиливать энергию дерегуляцией рынка", — резюмировал вице-премьер.