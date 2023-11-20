ISW: Россияне впервые нанесли авиаудара управляемыми кассетными бомбами

Российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по позициям Сил обороны Украины с использованием кассетных бомб РБК-500, которые были модифицированы в планирующие бомбы. Атака была совершена вчера в районе Старомайорского Донецкой области. Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бойцы ВСУ отразили наземные наступательные атаки российских захватчиков в районе Старомайорского. Так, войска РФ 19 ноября не смогли продвинуться в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей.

"Российские блогеры заявили, что российские войска нанесли крупный авиаудар с использованием кассетных бомб РБК-500, модифицированных в планирующие бомбы, по украинским позициям возле Старомайорского" , - говорится в публикации.

При этом "военкоры" рассказывают, что этот удар стал "первым крупным российским ударом по Украине с применением этого оружия в модификации планирующей бомбы".