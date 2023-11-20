Финляндия может закрыть оставшиеся пункты пропуска с Россией - СМИ

Финляндия в ночь на среду может закрыть остальные КПП, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия. Об этом пишет финская газета IltaLehti, сообщает Европейская правда.

По данным источников, правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять решение в понедельник о том, что все пункты пропуска на сухопутной границе с Россией будут закрыты в ночь на среду.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

В то же время Финляндия решила, что заявления о предоставлении убежища будут принимать только на пограничных пунктах Вартиус и Салла.

Ранее Хельсинки предупреждали, что россияне могут перевозить нелегальных искателей убежища в Костомукшу, возле пограничного пункта Вартиус. Вскоре стало известно, что это действительно произошло.

На этот случай финское правительство решило подготовить возможность закрытия всей восточной границы, чтобы Финляндия передала России решительное сообщение о том, что не примет использование миграции как средства давления.

По имеющимся разведданным, руководство государства дало оценку, что российские власти причастны к транспортировке нелегальных искателей убежища к финской границе.

В будущем заявление о предоставлении убежища можно будет подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

По информации издания, финские власти пришли к выводу, что гарантированное международными соглашениями право просить об убежище потеряло актуальное значение на восточной границе из-за действий России.

Финляндия должна иметь право возвращать нелегальных искателей убежища в Россию, которая приняла их на свою территорию, и большинство из которых имели вид на жительство в России.

Однако правительство Финляндии считает маловероятным, что Россия примет хотя бы одного человека обратно.