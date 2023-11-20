Цены на нефть возобновили рост

Котировки нефти растут утром в понедельник после скачка в прошлую пятницу, сообщает Enkorr.

К 8:11 по киевскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,68%), до $81,16 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $3,19 (4,1%) – до $80,61 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI на данный момент дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,53 (0,7%), до $76,57 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,99 (4,1%) – до $75,89 за баррель.

Благодаря активному подъему в пятницу обе марки сократили до минимума недельное понижение. За прошедшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI – на 1,7%.

Резкий рост котировок в пятницу был вызван слухами о том, что ОПЕК+ может продлить ограничение на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

"Те, кто торгует нефтью не менее 10 лет, вспомнят шок на День благодарения 2014 года, когда ОПЕК отказалась от квот на добычу и обвалила цены с $80 до $45 за баррель за считанные недели. Сейчас риски смещены в пользу "быков", потому что усиление ограничений добычи вернет фьючерсы к отметке $100 за баррель" , – сказал MarketWatch редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за прошедшую неделю количество действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 6, рекордными темпами с февраля, и составило 500 единиц. Число газовых установок в это время снизилось на 4, до 114-ти, самого низкого уровня с начала сентября.