СБУ разоблачила схему по переправке мужчин за границу на 100 тысяч евро

Служба безопасности разоблачила в Черновицкой области преступную группировку, которая незаконно переправляла за пределы Украины мужчин призывного возраста, сообщает Украинская правда.

"По имеющимся данным, участники банды получали более 100 тысяч американских долларов "прибыли" в месяц. Чтобы склонить военнообязанных к бегству за границу, злоумышленники "гарантировали надежность маршрутов" в обход контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, организатор группировки обещал своим клиентам "защиту" от правосудия, если их задержат во время нелегального пересечения государственной границы" , – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора банды вместе с четырьмя его сообщниками.

По данным следствия, группировку создал 44-летний житель Буковины. К незаконной деятельности он привлек своих знакомых, среди которых были лица с криминальным прошлым.

Они подыскивали потенциальных призывников и предлагали им свое содействие в побеге за границу.

Фигуранты переводили уклонистов в соседнюю европейскую страну через заранее подготовленные "лесные тропы".

Стоимость "услуг" оценивали от 3 до 5 тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда.

Фото: СБУ

В эту сумму входило консультирование клиентов относительно поведения во время скрытого пересечения госграницы и их "сопровождение" в соседнюю страну.

При более 20 обысках по адресам проживания и в автомобилях задержанных изъято: мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности; крупные суммы наличных.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой).

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержание под стражей.