В Украине становится больше женщин, которые открывают ФЛП – "Опендатабот"

С начала года женщины открыли 154 тысяч новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч компаний.﻿ Об этом свидетельствуют данные платформы открытых данных "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

Аналитики отмечают, что, начиная с февраля, каждый второй новый ФЛП в Украине открывают женщины. Наиболее заметно количество предпринимателей выросло с начала осени: так, на женщин приходится 60% новых фопов.

В 2021 году дела, открытые женщинами, составляли 49% общего количества новых бизнесов.

По состоянию на середину ноября количество новых женщин-ФЛП уже больше, чем за весь 2021 год: 154 388 предпринимателей против 141 575. Однако общее количество новых ФЛП в этом году уже превысило количество в 2021 году: 274 859 против 262 933.

Второй год подряд женщины открывают больше фопов, чем мужчины на Хмельнитчине. Также в 2023 году увеличилось количество предпринимателей, открывающих новые дела на Полтавщине и Черниговщине.

Наименьшей часть женщин-ФЛП оказалась в столице и прифронтовых Запорожской и Херсонской областях.

В то же время, доля женщин среди руководителей компаний растет не так быстро. Так, в первый год полномасштабной войны доля женщин-директоров упала почти на пять процентных пунктов – до 28%. В этом году ситуация возвращается к показателям 2021: доля женщин-директоров компаний уже выросла до 31%. Всего с начала года в Украине было открыто 32,8 тысяч новых компаний.

Чаще всего возглавляют новые компании женщины в Черниговской, Черновицкой и Кировоградской областях. А меньше всего женщин-директоров второй год подряд в Киеве и области, а также в Полтавской и Черкасской областях.